Корабль ТОФ провел стрельбы в заливе Петра Великого

На втором этапе учений расчеты, занимающиеся борьбой с беспилотными летательными аппаратами, отработали уничтожение малогабаритных воздушных и надводных целей условного противника. Стрельбы проводились на морском полигоне в соответствии с планом боевой подготовки флота, при этом особое внимание уделялось опыту, полученному в ходе специальной военной операции.