Корабль ТОФ провел стрельбы в заливе Петра Великого

Противолодочный корабль «Советская Гавань» Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно провел артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в заливе Петра Великого, сообщает пресс-служба ТОФ.
В рамках выполнения второй курсовой задачи (К-2) малый противолодочный корабль выполнил стрельбы с использованием артиллерийских установок АК-176 и АК-630М. Экипажи орудий отработали упражнения по ведению боя с условным противником, маневрируя и поражая береговые мишени на различных дистанциях.
На втором этапе учений расчеты, занимающиеся борьбой с беспилотными летательными аппаратами, отработали уничтожение малогабаритных воздушных и надводных целей условного противника. Стрельбы проводились на морском полигоне в соответствии с планом боевой подготовки флота, при этом особое внимание уделялось опыту, полученному в ходе специальной военной операции.
Ранее корабли ВМФ России, а также ВМС Ирана и Китая в ходе учений «Морской пояс безопасности — 2025» отработали поиск и освобождение захваченного судна в Оманском заливе.