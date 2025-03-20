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Хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по аэропорту в Израиле

При этом ЦАХАЛ заявляет о перехвате ракеты.

Источник: Аргументы и факты

Представители движения «Ансар Аллах» (хуситы) утверждают, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

По их словам, была использована гиперзвуковая ракета. Заявление хуситов распространило издание Al Mayadeen.

При этом ЦАХАЛ заявляет о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Израильские военные утверждают, что перехватили ракету до того, как она пересекла территорию Израиля.

Представитель хуситов также заявил, что они снова атаковали американский авианосец Harry Truman и другие корабли Соединённых Штатов в Красном море.

Ранее сообщалось, что хуситы уничтожили американский беспилотный летательный аппарат в центральной части Йемена.