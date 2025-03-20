Нижегородцам представили новый список запрещенных лекарств

Список лекарств, которые Росздравнадзор призвал аптеки снять с продажи, опубликовал в своем телеграм-канале «Бокал прессека» Алексей Никонов.
По его словам, покупать нельзя противодиарейный «Лоперамид-Алиум» (капсулы 2 мг 10 шт., серия 120324), «Каптоприл-Акос» (таблетки 25 мг 10 шт., серия 210321), спиртовой раствор «Меновазин» (40 мл флаконы, серии 2600624). Качество партии не соответствует по ряду показателей.
В Росздравнадзоре призвали аптечные сети убрать данные лекарства в карантинную зону и вернуть поставщику.
Ранее сообщалось, что нижегородские студенты стали чаще страдать от половых инфекций.