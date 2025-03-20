Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам представили новый список запрещенных лекарств

Покупать их нельзя.

Источник: Время

Список лекарств, которые Росздравнадзор призвал аптеки снять с продажи, опубликовал в своем телеграм-канале «Бокал прессека» Алексей Никонов.

По его словам, покупать нельзя противодиарейный «Лоперамид-Алиум» (капсулы 2 мг 10 шт., серия 120324), «Каптоприл-Акос» (таблетки 25 мг 10 шт., серия 210321), спиртовой раствор «Меновазин» (40 мл флаконы, серии 2600624). Качество партии не соответствует по ряду показателей.

В Росздравнадзоре призвали аптечные сети убрать данные лекарства в карантинную зону и вернуть поставщику.

Ранее сообщалось, что нижегородские студенты стали чаще страдать от половых инфекций.