В Иркутской области 28 тысяч жителей получили свидетельство пенсионера в 2024

В Иркутской области за 2024 год свидетельство пенсионера получили 28 тысяч жителей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального отделения Соцфонда, оно дает право на получение различных скидок и льгот. Свидетельство представляет собой пластиковую карточку с фотографией, указанием номера страхового свидетельства и информацией о виде и дате назначенной пенсии.
— Если у гражданина есть на руках ранее выданное пенсионное удостоверение, то оно остается действительным в течение всего срока, на который установлена пенсия. В этом случае получать свидетельство пенсионера нового образца нет необходимости, — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Оформить свидетельство пенсионера можно в клиентской службе отделения Соцфонда. С собой нужно взять паспорт, фото 21 на 30 миллиметров, если его нет, то работники на месте сделают ваш снимок. После этого документ будет готов. Еще одним маленьким бонусом в оформлении документа является то, что за его получением может обратиться представитель пенсионера. Для этого надо иметь нотариальную доверенность и фото представляемого.