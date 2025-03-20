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В Иркутской области 28 тысяч жителей получили свидетельство пенсионера в 2024

Такое свидетельство дает право на различные льготы и скидки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за 2024 год свидетельство пенсионера получили 28 тысяч жителей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального отделения Соцфонда, оно дает право на получение различных скидок и льгот. Свидетельство представляет собой пластиковую карточку с фотографией, указанием номера страхового свидетельства и информацией о виде и дате назначенной пенсии.

— Если у гражданина есть на руках ранее выданное пенсионное удостоверение, то оно остается действительным в течение всего срока, на который установлена пенсия. В этом случае получать свидетельство пенсионера нового образца нет необходимости, — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Оформить свидетельство пенсионера можно в клиентской службе отделения Соцфонда. С собой нужно взять паспорт, фото 21 на 30 миллиметров, если его нет, то работники на месте сделают ваш снимок. После этого документ будет готов. Еще одним маленьким бонусом в оформлении документа является то, что за его получением может обратиться представитель пенсионера. Для этого надо иметь нотариальную доверенность и фото представляемого.