В Иркутской области 28 тысяч жителей получили свидетельство пенсионера в 2024

Оформить свидетельство пенсионера можно в клиентской службе отделения Соцфонда. С собой нужно взять паспорт, фото 21 на 30 миллиметров, если его нет, то работники на месте сделают ваш снимок. После этого документ будет готов. Еще одним маленьким бонусом в оформлении документа является то, что за его получением может обратиться представитель пенсионера. Для этого надо иметь нотариальную доверенность и фото представляемого.