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До +13°С будет сегодня в Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 13 градусов будет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +11° 5 м/с 43% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: AP 2024

В Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Утром местами возможны слабые туман и гололед. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха составит 7−13 градусов тепла.