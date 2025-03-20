До +13°С будет сегодня в Беларуси

В Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Утром местами возможны слабые туман и гололед. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с.
Температура воздуха составит 7−13 градусов тепла.
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 13 градусов будет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Утром местами возможны слабые туман и гололед. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с.
Температура воздуха составит 7−13 градусов тепла.