МНС сказало про возможность оплаты картой в маршрутках Беларуси с 1 ноября 2025 года. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.
В сообщении сказано, что с 1 ноября для юрлиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют городские автомобильные перевозки пассажиров автобусами категории М2 (в данном случае речь идет о маршрутках), будет введена обязанность использовать платежные терминалы.
В ведомстве акцентировали внимание, что введение указанной нормы не исключает возможность оплаты проезда наличными деньгами, однако позволяет пассажиру рассчитаться за проезд банковской картой или же другим безналичным способом. К примеру, при помощи QR-кода.
Тем временем мы узнали, что известно про ситуацию с очередями на станциях техосмотра: «Водители массово поехали, узнав, что все камеры будут фиксировать отсутствие ТО».
Кстати, Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.
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