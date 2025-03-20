МНС сказало про возможность оплаты картой в маршрутках Беларуси с 1 ноября 2025

В сообщении сказано, что с 1 ноября для юрлиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют городские автомобильные перевозки пассажиров автобусами категории М2 (в данном случае речь идет о маршрутках), будет введена обязанность использовать платежные терминалы.