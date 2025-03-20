В Хабаровске увеличится стоимость проезда на маршруте № 61К-1

С 25 марта в Хабаровске изменится стоимость проезда на одном из городских маршрутов. Перевозчик уведомил управление промышленности, транспорта и связи о повышении тарифа. Это связано с экономическими факторами, влияющими на работу общественного транспорта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.