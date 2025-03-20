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В Хабаровске увеличится стоимость проезда на маршруте № 61К-1

Тариф изменится с 25 марта.

Источник: Комсомольская правда

С 25 марта в Хабаровске изменится стоимость проезда на одном из городских маршрутов. Перевозчик уведомил управление промышленности, транспорта и связи о повышении тарифа. Это связано с экономическими факторами, влияющими на работу общественного транспорта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Новые изменения коснутся маршрута № 61К-1. По информации ИП Павлюк В. М., стоимость поездки составит 50 рублей. Маршрут работает по нерегулируемому тарифу, что позволяет перевозчику самостоятельно устанавливать цену проезда.

Жителям, регулярно пользующимся этим автобусом, стоит учитывать предстоящее изменение цены при планировании поездок.