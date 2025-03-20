Глава Волгограда выразил соболезнования родным Ефима Шустермана

Владимир Марченко вспомнил теплыми словами заслуженного работника культуры России.
О кончине Ефима Михайловича Шустермана стало известно 19 марта. Владимир Марченко выразил соболезнования родным и близким журналиста, сообщили в пресс-службе мэрии.
Глава Волгограда отметил огромный вклад в развитие областного центра и региона журналиста, а также добавил, что его уход из жизни — это невосполнимая утрата для города и его жителей.
Помимо профессиональной деятельности Ефим Михайлович принимал активное участие в общественной жизни. В разные годы он являлся депутатом Волгоградского областного и городского Советов народных депутатов, членом коллегии Министерства информации РФ, депутатом Волгоградской облдумы, членом Общественной палаты Волгоградской области.
Также он отмечен почетным знаком города-героя Волгограда «За верность Отечеству».
Церемония прощания с Ефимом Шустерманом запланирована на 21 марта.