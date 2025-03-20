Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Волгограда выразил соболезнования родным Ефима Шустермана

Известного журналиста не стало в возрасте 83 лет.

Владимир Марченко вспомнил теплыми словами заслуженного работника культуры России.

О кончине Ефима Михайловича Шустермана стало известно 19 марта. Владимир Марченко выразил соболезнования родным и близким журналиста, сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава Волгограда отметил огромный вклад в развитие областного центра и региона журналиста, а также добавил, что его уход из жизни — это невосполнимая утрата для города и его жителей.

Помимо профессиональной деятельности Ефим Михайлович принимал активное участие в общественной жизни. В разные годы он являлся депутатом Волгоградского областного и городского Советов народных депутатов, членом коллегии Министерства информации РФ, депутатом Волгоградской облдумы, членом Общественной палаты Волгоградской области.

Также он отмечен почетным знаком города-героя Волгограда «За верность Отечеству».

Церемония прощания с Ефимом Шустерманом запланирована на 21 марта.