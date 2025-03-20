В Пермском крае стоимость бензина продолжает медленный рост

Росстат сообщил об изменении цен на нефтепродукты с 11 по 17 марта. Рост средней цены за литр бензина на автозаправках Пермского края за последние 30 дней остается стабильно низким и составил 11 копеек. За прошедшую неделю бензин в регионе подорожал на одну копейку до 58,97 ₽.