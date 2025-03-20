В Пермском крае стоимость бензина продолжает медленный рост

Росстат сообщил об изменении цен на нефтепродукты с 11 по 17 марта. Рост средней цены за литр бензина на автозаправках Пермского края за последние 30 дней остается стабильно низким и составил 11 копеек. За прошедшую неделю бензин в регионе подорожал на одну копейку до 58,97 ₽.
Лидером по росту цены стал бензин марки АИ-92 — на 2 коп. до 56,09 ₽. По копейке прибавили: АИ-95 — до 60,90 ₽, дизельное топливо — 71,57 ₽. Цена за литр высокооктанового бензина АИ-98 три недели держится на уровне 84,74 ₽.
В Приволжском округе заправить автомобиль бензином можно по средней цене 57,26 ₽ за литр (+1 коп. за неделю), «дизелем» — 67,72 ₽ (-4 коп.). Самый дорогой бензин на территории ПФО в Нижегородской области — 59,14 ₽, дизельное топливо — в Пермском крае.
Средняя стоимость бензина на заправках России составила 59,24 ₽ (+4 коп.), «дизеля» — 70,98 ₽ (-1 коп.) за литр.