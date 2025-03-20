В Хабаровском крае и ЕАО заработал чат-бот для участников СВО и их семей

Для участников специальной военной операции (СВО) из Хабаровского края и Еврейской автономии (ЕАО) запустили чат-бот в Telegram, — сообщает пресс-служба Отделения CФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Он предоставляет информацию о мерах поддержки, которые предлагает Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО. Ветеранам и их семьям больше не нужно искать информацию в интернете или обращаться в клиентскую службу СФР.
Чат-бот @OSFR_CBO_bot сразу ответит на вопросы о реабилитации, выплатах и льготах для участников СВО и их родственников. Сервис работает круглосуточно по всей стране.
Чат-бот предоставляет данные о:
- реабилитации и санаторно-курортном лечении;
- выплатах и льготах участникам СВО;
- компенсациях семьям участников СВО.
Также доступна информация о центрах реабилитации, их местоположении, маршрутах и транспорте, а также фотографии и видеоматериалы о каждом центре.
«Чат-бот — отличная альтернатива традиционным способам консультирования. Он предоставляет подробную информацию оперативно, в любое удобное время, что значительно ускоряет процесс получения поддержки», — отметила управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Пользователи могут получить консультацию через обратную связь, а также скачать формы заявлений и памятки. Для дополнительных вопросов доступен контакт-центр по телефону 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный), а также через соцсети: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.
Этот сервис значительно упрощает процесс получения помощи для участников СВО и их семей.