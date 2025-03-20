Единый кол-центр для записи к врачам планируют запустить в Воронеже

На пресс-конференции министр отметил, что в 2024 году на номер телефона 112 в Воронежской области поступило более 1,5 миллиона звонков, из которых более 800 тысяч требовали немедленного реагирования. Данные цифры превышают показатели 2018 года, когда экстренных вызовов было чуть более 300 тысяч. Денис Волков отметил, что увеличение обращений в службу МЧС связано с близостью региона к зоне СВО. Он также подчеркнул, что система «112» полностью готова к быстрому реагированию, и время ожидания ответа операторов не превышает пяти секунд.