Полиция Владивостока разбирается с охранниками, которые не стали разнимать драку в торговом центре

Потасовка произошла между двумя компаниями. В торговый центр вызвали наряд Росгвардии, который задержал зачинщиков конфликта и доставил в отдел полиции.
По словам потерпевших, двух молодых людей в возрасте 18 и 22 лет, двое незнакомых юношей нецензурно оскорбили, а затем избили их. (Как пишут некоторые telegram-каналы, ссылаясь на одного из пострадавших, драчунам якобы не понравилась их неформальная внешность). От судебно-медицинской экспертизы парни отказались.
Установлено, что один из инициаторов конфликта ранее привлекался к административной ответственности. Теперь на дебошира, а также на его приятеля составили ещё два административных протокола: за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ) и побои (статья 6.1.1 КоАП РФ).
Также полиция проверяет работу охранного агентства, которое должно было обеспечивать порядок в торговом центре. В социальных сетях распространяют видеозапись с камеры наблюдения в «Клевер Хаусе»: на записи видно, что охранники видят драку, но не предпринимают ничего, чтобы остановить её.