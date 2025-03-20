Полиция Владивостока разбирается с охранниками, которые не стали разнимать драку в торговом центре

По словам потерпевших, двух молодых людей в возрасте 18 и 22 лет, двое незнакомых юношей нецензурно оскорбили, а затем избили их. (Как пишут некоторые telegram-каналы, ссылаясь на одного из пострадавших, драчунам якобы не понравилась их неформальная внешность). От судебно-медицинской экспертизы парни отказались.