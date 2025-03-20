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В Братске активно обсуждают отмену прямых авиарейсов с Москвой

Тема активно обсуждается в городских пабликах с 19 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сети появилась информация, что один из крупнейших перевозчиков намерен прекратить прямые авиаперелеты из Братска. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Александр Дубровин, тема активно обсуждалась в местных пабликах вечером 19 марта.

— Сегодня оперативно обращаюсь в авиакомпанию, министерство транспорта Иркутской области, к руководству аэропорта с просьбой прояснить ситуацию и оставить прямые рейсы из Братска в Москву! — поделились Дубровин.

Стоит отметить, что речь идет о рейсах «Москва — Братск — Москва». Они являются неотъемлемой составляющей для жизни и развития северной столицы Иркутской области.

Как стало известно КП-Иркутск, сейчас на сайте авиаперевозчика билеты на прямые рейсы из Братска в Москву доступны только до 14 мая включительно. После — идут с пересадками. При этом время в пути напрямую до точки назначения занимает пять с половиной часов. С пересадкой пассажиры потратят от девяти до 27 часов, чтобы добраться до Москвы.