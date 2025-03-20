В Братске активно обсуждают отмену прямых авиарейсов с Москвой

Как стало известно КП-Иркутск, сейчас на сайте авиаперевозчика билеты на прямые рейсы из Братска в Москву доступны только до 14 мая включительно. После — идут с пересадками. При этом время в пути напрямую до точки назначения занимает пять с половиной часов. С пересадкой пассажиры потратят от девяти до 27 часов, чтобы добраться до Москвы.