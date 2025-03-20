Сезон охоты на глухаря и тетерева открыт в Беларуси

C 20 марта по 10 мая разрешена охота на самцов глухаря (за исключением Брестской и Гродненской областей) и тетерева на токах. «Глухарь и тетерев являются нормируемыми видами охотничьих животных, и охота на них осуществляется на основании разрешений на добычу охотничьих животных и охотничьих путевок к ним в строгом соответствии с нормами изъятия», — отметили в госинспекции.