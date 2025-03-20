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Сезон охоты на глухаря и тетерева открыт в Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на глухаря и тетерева открыт в Беларуси за исключением Брестской и Гродненской областей, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

Источник: БЕЛТА

C 20 марта по 10 мая разрешена охота на самцов глухаря (за исключением Брестской и Гродненской областей) и тетерева на токах. «Глухарь и тетерев являются нормируемыми видами охотничьих животных, и охота на них осуществляется на основании разрешений на добычу охотничьих животных и охотничьих путевок к ним в строгом соответствии с нормами изъятия», — отметили в госинспекции.

Охотиться на самцов глухаря и тетерева можно с 3 до 9 часов на току ружейным способом из засады или с подхода. Для добычи можно использовать нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, охотничьи луки и арбалеты.