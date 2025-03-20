На период с 09:00 до 17:00 без света останутся следующие улицы: ул. Промышленная, 23/3, 25, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/8, 27, 72, 74; ул. Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б, 70/1, 72/1, 79/2; ул. Индустриальная, 24, 38, 51, 53, 57, 67, 81; ул. Кореновская, 3, 7/1, 9, 11, 15, 17, 21; ул. Приозерная, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 23; ул. Горького, 121, 125, 138, 165; ул. Карасунская, 2, 2/1, 8, 11; ул. Волховская, 2, 4, 6, 8, 12; ул. Красноармейская, 76, 80; ул. Южная, 18, 24, 26, 28; ул. Мачуги, 9, 19/1, 41; бульвар Платановый, 5, 5/а; ул. Кубанонабережная, 188; ул. 16 Полевой участок, 4/2, 17, 19/а; ул. Тюляева, 3/2, 4/1; ул. Кирова, 7, 7/2; ул. Комарова, 19; ул. Садовая, 157; ул. Братьев Игнатовых, 1/1; ул. Леваневского, 75; проезд Тверской, 1, 4, 5, 6, 7; проезд 3-й Нефтезаводской, 5; проезд Южный, 5; проезд Ипподромный, 2; проспект Чекистов, 17, 19; ул. Фрунзе, 65; ул. Новочеркасская, 2/2; ул. Ипподромная, 53; ул. Семеновская, 183; ул. Покровская, 8; ул. Троицкая, 156; ул. Думенко, 6; ул. Становая, 34; ул. Вечная, 14; ул. 8 тихая, 3; ул. Красная, 98.
В Краснодаре 34 улицы обесточат на 8 часов
В Краснодаре 20 марта массовые отключения электроэнергии затронут свыше 30 улиц. Информация об этом была опубликована в Телеграм-канале ЕДДС города.