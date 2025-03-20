В Тайшете пять жилых домов затопило талыми водами 19 марта

В Тайшете пять жилых домов затопило талыми водами вечером 19 марта. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала главы Тайшетского района Александра Кузина. Нештатная ситуация произошла по улице Железнодорожной.
— Причиной стало перемерзание водопропускных труб по ул. Крупской. На месте с коллегами из администрации города и МЧС приняли решение вскрыть дорожное полотно. Пришлось привлечь тяжелую технику, — поделился Кузин.
Работа дала результат и уже к десяти вечера 19 марта вода ушла. Все жильцы решили временно остаться у родственников. 20 марта проведут откачку оставшейся воды и просушат дома. После этого администрация города оценит ущерб.