Минпросвет обратился к родителям будущих первоклассников

тмечается, что согласно Закону РК «Об образовании» в 1 класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.