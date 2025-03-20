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Минпросвет обратился к родителям будущих первоклассников

С 1 апреля в Казахстане стартует прием документов в первый класс — в Министерстве просвещения обратились к родителям будущих школьников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: пресс-служба Министерства просвещения

«В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года», — сообщили в профильном ведомстве. О.

тмечается, что согласно Закону РК «Об образовании» в 1 класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.

Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:

  • заявление родителей или других законных представителей;
  • справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка № 052−2/у;
  • фотография размером 3×4 см (2 шт.)

Для иностранных граждан:

  • Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно.
  • Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. В ведомстве просят родителей будущих школьников заранее позаботиться о поступлении в школу, не откладывая подачу документов на последние дни.