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Самая жуткая, самая мрачная: о чем еще расскажет Пятая площадка в Хабаровске

Пятая площадка в Хабаровске — место поразительных контрастов, и, пожалуй, самый унылый и запущенный район.

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Для одних это подобие гетто, для других — ностальгия, третьи же прожили здесь всю жизнь, не замечая царящей вокруг разрухи. Многие здешние обитатели признаются, что чувствуют себя вполне комфортно и уютно на районе. Возможно, в чьей-то памяти еще жива та, Пятая площадка конца пятидесятых годов, которая активно застраивалась, росла и манила свежими новостройками.

Однако сегодня, проходя мимо домов по Белорусской, 35, 40, 41, возникает одно желание — поскорее уйти. Создается впечатление, что прогресс обошел это место стороной, но это обманчиво — стоит лишь завернуть за угол, и взору предстают вполне респектабельные многоэтажки. Смотрим на Пятую площадку в марте 2025 года.