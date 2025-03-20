Белоруска Азаренко стартовала с победы на турнире в Майами, обыграв украинку

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко стартовала с победы на турнире WTA-1000 в Майами, обыграв украинку Ангелину Калинину.
Встреча между теннисистками состоялась 20 марта и продолжалась 1 час 3 минуты. Азаренко одержала победу над представительницей Украины со счетом 6:3, 6:1. В 1/32 турнира соперницей белоруски окажется чешка Каролина Мухова.
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