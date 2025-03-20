Студенты Университетского колледжа агробизнеса стали победителями и призерами конкурса СПО

Победители и призеры получили не только медали и памятные подарки от правительства Омской области, а также приглашения на стажировку от партнеров конкурса. Они отметили высокий уровень подготовки студентов колледжа. Среди отличившихся аграрных студентов назвали следующих участников: Анастасию Федорченко (31 ЭБ), Еву Максимову (21 ПСО), Дарью Кабанцеву (12 Вет), Александра Иванова (22 ИС), Даниила Железного (22 ТО), Викторию Табачникову (22 ПСО), Айдану Кудайбергенову (22 ТПР), Викторию Мищенко (22 ТПР), Александру Сафаргалееву (22 ТПР). Эксперты-наставники также получили слова благодарности за подготовку участников.