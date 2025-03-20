Студенты Университетского колледжа агробизнеса стали победителями и призерами конкурса СПО

Студенты Университетского колледжа Омского ГАУ показали высокий уровень мастерства на региональном чемпионате «Профессионалы-2025». Он проходил с 9 по 14 марта в Омске в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В этом году в соревнованиях приняли участие 360 студентов.
Отличительной особенностью этого года стал высокий уровень подготовки студентов. Студенты колледжа Омского ГАУ получили призовые места. Так, Андрей Бакланов из Университетского колледжа агробизнеса стал победителем в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Александра Горбунова заняла почетное третье место в компетенции «Ветеринария».
Победители и призеры получили не только медали и памятные подарки от правительства Омской области, а также приглашения на стажировку от партнеров конкурса. Они отметили высокий уровень подготовки студентов колледжа. Среди отличившихся аграрных студентов назвали следующих участников: Анастасию Федорченко (31 ЭБ), Еву Максимову (21 ПСО), Дарью Кабанцеву (12 Вет), Александра Иванова (22 ИС), Даниила Железного (22 ТО), Викторию Табачникову (22 ПСО), Айдану Кудайбергенову (22 ТПР), Викторию Мищенко (22 ТПР), Александру Сафаргалееву (22 ТПР). Эксперты-наставники также получили слова благодарности за подготовку участников.