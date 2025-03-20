В Ростове-на-Дону 20 марта воздух прогреется до +8 градусов

20 марта в Ростове-на-Дону ожидается переменчивая весенняя погода. Прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.
Утром температура воздуха составит около +2 градусов, небо будет ясным, ветер ожидается небольшой.
Днем воздух прогреется всего до +8 градусов. Синоптики обещают небольшую облачность. Ветер усилится до шести метров в секунду. Это отличное время для прогулок, но стоит одеться потеплее, так как весенний воздух еще не прогрелся.
К вечеру температура начнет постепенно снижаться до +6 градусов. Небо будет ясным. Ветер стихнет, и атмосфера станет более спокойной, что сделает вечер приятным для неспешных прогулок.
Ночью столбик термометра опустится до +3 градусов. Ветер практически утихнет, но легкая прохлада напомнит о том, что зима совсем недавно покинула город.