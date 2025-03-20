Власти Уфы ищут подрядчика для поставки поддержанных московских трамваев

МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы» 28 марта проведет конкурс для выбора компании, которая займется перевозкой 21 трамвайного вагона модели 71−414 из Москвы в Уфу. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 11,2 миллиона рублей.
Подержанные трамваи весом 34 тонны и длиной более 26 метров должны быть доставлены из московского депо на улице Твардовского в уфимское депо № 1 имени Зорина на улице Хадии Давлетшиной.
Всего в Уфу планируется доставить 69 трамваев, которые власти Москвы передают бесплатно. На данный момент в город прибыли 22 вагона, часть из которых уже работает на маршруте № 5.
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