Беларусь планирует построить пункт захоронения радиоактивных отходов к 2030 году. Об этом в эфире Первого информационного телеканала сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз, пишет БелТА.
Мороз заметил, что белорусская сторона заранее думала о необходимости работы с радиоактивными отходами и принимала решение.
— В Беларуси ведется работа по подготовке и сооружению пункта захоронения радиоактивных отходов. На настоящий момент целью является сооружение этого объекта к 2030 году, — уточнил замминистра энергетики.
По его словам, была сформирована дорожная карта. Она довольно детальная и со всеми необходимыми шагами, в первую очередь научно-исследовательскими. Это связано с тем, поясняет специалист, что нужно определить, на каких площадках следует строить указанный объект.
Заместитель министра энергетики добавил, что по данной тематике было налажено взаимодействие с Россией. Так, есть соответствующая программа с госкорпорацией «Росатом», синхронизируется нормативная база.
— У России, конечно, больше опыта обращения с радиоактивными отходами, и они делятся с нами технологиями, знаниями, стандартами, — заметил Денис Мороз.
Он в качестве примера привел компанию «ТВЭЛ», входящую в состав госкорпорации «Росатом». Названное предприятие выступает экспертной организацией при строительстве белорусского пункта захоронения радиоактивных отходов. По его словам, сейчас отходы, которые производятся на БелАЭС в Островце, там и располагаются.
— К 2030 году подойдет время, когда нам нужно будет их перемещать уже в пункт захоронения, — подчеркнул замминистра энергетики Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси: «Мы можем построить ее на наших восточных границах».
Тем временем Минэнерго сообщило, что решение о строительстве второй АЭС в Беларуси будет принято в 2025.
А еще энергетики сказали, как будут вычислять белорусов, которые крадут электричество в квартирах и на дачах.