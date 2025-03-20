Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители отдаленного района Хабаровского края не могли купить нужные лекарства

Аптеку оштрафовали за отсутствие жизненно важных препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Аяно-Майского района провела проверку местного аптечного пункта. Оказалось, что в нем отсутствовали препараты, которые должны быть в наличии по закону. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время проверки выяснилось, что в аптеке не было нескольких жизненно важных лекарств. Они входят в минимальный ассортимент, который обязаны иметь все аптеки. Препараты используются для оказания неотложной помощи и лечения распространенных заболеваний.

«Прокуратура направила представление в Дальневосточный центр лекарственного обеспечения, чтобы устранить проблему. Также аптечный пункт и его руководителя привлекли к административной ответственности. За нарушение лицензионных требований назначили штраф девять тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили. Аптека получила все необходимые препараты.