Жители отдаленного района Хабаровского края не могли купить нужные лекарства

Прокуратура Аяно-Майского района провела проверку местного аптечного пункта. Оказалось, что в нем отсутствовали препараты, которые должны быть в наличии по закону. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во время проверки выяснилось, что в аптеке не было нескольких жизненно важных лекарств. Они входят в минимальный ассортимент, который обязаны иметь все аптеки. Препараты используются для оказания неотложной помощи и лечения распространенных заболеваний.
«Прокуратура направила представление в Дальневосточный центр лекарственного обеспечения, чтобы устранить проблему. Также аптечный пункт и его руководителя привлекли к административной ответственности. За нарушение лицензионных требований назначили штраф девять тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранили. Аптека получила все необходимые препараты.