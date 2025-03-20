Полиция в Петербурге начинает масштабную проверку курьеров

Госавтоинспекция
По итогам операции были проверены около 1,5 тысячи электровелосипедистов. Подавляющее большинство оказались курьерами служб доставки на «фирменном» транспорте. Две трети (почти тысяча) привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, а один стал фигурантом уголовного дела: его остановили в Московском районе, и он решил дать инспектору ДПС взятку.
Помимо нарушений ПДД выявлены и другие проблемы в сфере курьерской доставки. Среди курьеров-иностранцев каждый пятый находится на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.
«В такой ситуации у полиции возникают вопросы о приеме таких специалистов на работу, их проверке работодателем, в том числе по линии соблюдения санитарных требований с учетом того, что большая часть доставки связана с продуктами питания», — отмечают в ГУ МВД.
За пять дней, пока проводилась операция, в Петербурге было зарегистрировано девять ДТП с участием электровелосипедистов, в которых пострадали три человека.
«Проведенная на прошлой неделе профилактическая операция в первую очередь показала объективную картину, связанную с влиянием электровелосипедистов на уровень безопасности дорожного движения», — добавляют в полиции.
Начальник главка генерал-лейтенант полиции Роман Плугин уже говорил о проблемах, связанных с заметным ростом числа электровелосипедов. Решение, по его словам, должно быть комплексным: и работа над средствами фиксации нарушений, и развитие транспортной инфраструктуры.