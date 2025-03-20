Полиция в Петербурге начинает масштабную проверку курьеров

По итогам операции были проверены около 1,5 тысячи электровелосипедистов. Подавляющее большинство оказались курьерами служб доставки на «фирменном» транспорте. Две трети (почти тысяча) привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, а один стал фигурантом уголовного дела: его остановили в Московском районе, и он решил дать инспектору ДПС взятку.