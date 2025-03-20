20 марта 1925 года родился создатель «черного ящика» Дэвид Уоррен

«Летный персонал считается очень дорогим и ценным ресурсом, и вся индустрия направлена на то, чтобы пилоты сохраняли свою работоспособность и профессиональное долголетие как можно дольше. Каждая комиссия включает в свой состав авиационного психолога, который проводит психологическое обследование каждого пилота на протяжении всей его профессиональной карьеры. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов и проведения экспертизы в случае инцидентов или катастроф. После таких событий пилоты проходят тестирование и получают необходимую поддержку на всех этапах восстановления. Психологическое здоровье пилотов является важным аспектом при разборе полетов, так как принцип “черного ящика” в авиации работает очень четко. Любой инцидент, происшествие или катастрофа должны быть тщательно расследованы, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — рассказала врач.