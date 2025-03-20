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Движение транспорта ограничено в двух областях Казахстана

Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.

Источник: Baigenews

Об ограничении движения на двух республиканских трассах сообщили в компании «КазАвтоЖол», передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 08:00 меры введены в двух регионах.

В Актюбинской области перекрыт проезд по автодороге Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз, 3−92 км (г. Кандыагаш — г. Эмба). Альтернативный проезд осуществляется по автодороге Эмба — Жем — Алибек — Мола (месторождение) — Кенкияк — Темир.

В Костанайской области закрыто движение на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

К текущему часу для содержания дорог задействованы 666 единиц спецтехники и 1950 специалистов.