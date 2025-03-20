Движение транспорта ограничено в двух областях Казахстана

Об ограничении движения на двух республиканских трассах сообщили в компании «КазАвтоЖол», передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 08:00 меры введены в двух регионах.
В Актюбинской области перекрыт проезд по автодороге Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз, 3−92 км (г. Кандыагаш — г. Эмба). Альтернативный проезд осуществляется по автодороге Эмба — Жем — Алибек — Мола (месторождение) — Кенкияк — Темир.
В Костанайской области закрыто движение на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
К текущему часу для содержания дорог задействованы 666 единиц спецтехники и 1950 специалистов.