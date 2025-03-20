Прокуратура нашла на маркетплейсах косметику, запрещенных к продаже в Беларуси марок

Прокуратура нашла на маркетплейсах косметику, запрещенных в Беларуси марок. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Минска.
Сообщается, что в момент проведения мониторинга специалистами прокуратуры Советского района, были установлены факты продажи на двух крупных маркетплейсах косметики и парфюмерии, реализация которых запрещена в Беларуси (подробнее — здесь). В частности, в интернет-магазинах предлагались к покупке косметика торговых марок La Prairie, Labello, Florena, а также Coppertone, Eucerin. Товары были промаркированы специальными контрольными знаками, они запрещены в Беларуси.
В прокуратуре напомнили, что в Беларуси запрет на ввоз и продажу на белорусской территории отдельных групп товаров был введен по указу № 128 «О применении специальных мер» от 30 марта 2021 года.
В пресс-службе уточнили, что заместитель прокурора Советского района вынес предупреждение владельцам маркетплейсов, требуя убрать из продажи названные предложения. Уточняется, что акты надзора были исполнены в полном объеме и запрещенную к продаже в Беларуси косметику скрыли для пользователей данных маркетплейсов.
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