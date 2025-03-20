Прокуратура нашла на маркетплейсах косметику, запрещенных к продаже в Беларуси марок

Сообщается, что в момент проведения мониторинга специалистами прокуратуры Советского района, были установлены факты продажи на двух крупных маркетплейсах косметики и парфюмерии, реализация которых запрещена в Беларуси (подробнее — здесь). В частности, в интернет-магазинах предлагались к покупке косметика торговых марок La Prairie, Labello, Florena, а также Coppertone, Eucerin. Товары были промаркированы специальными контрольными знаками, они запрещены в Беларуси.