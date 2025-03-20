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Спасатели пробурили более 2400 лунок на одной из рек Приморья

Искусственное ослабление льда помогает избежать критического подъёма воды при ледоходе.

Источник: МЧС РФ

Спасатели Приморья пробурили свыше двух тысяч лунок на реке Арсеньевке, чтобы минимизировать риски подтоплений во время весеннего ледохода. Как сообщил Telegram-канал «Министерство ГОЧС Приморья», работы ведутся в районе села Яковлевка выше моста — там краевая поисково-спасательная служба ослабляет ледяной покров с помощью электробуров.

К среде, 19 марта, специалисты создали 2420 отверстий на площади в 1700 квадратных метров. Поясняется, что искусственное снижение прочности льда помогает предотвратить образование заторов при таянии. «Ледяные глыбы часто скапливаются у мостов и сужающих русло участков, вызывая подъём воды и затопления берегов», — отметили в ведомстве.

Такие профилактические меры применяются в регионе ежегодно. Количество лунок варьируется в зависимости от характеристик водоёма — особое внимание уделяют рекам с высоким риском паводков. В прошлые годы подобные операции позволили снизить ущерб от половодья в прибрежных населённых пунктах.