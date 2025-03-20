Спасатели пробурили более 2400 лунок на одной из рек Приморья

Спасатели Приморья пробурили свыше двух тысяч лунок на реке Арсеньевке, чтобы минимизировать риски подтоплений во время весеннего ледохода. Как сообщил Telegram-канал «Министерство ГОЧС Приморья», работы ведутся в районе села Яковлевка выше моста — там краевая поисково-спасательная служба ослабляет ледяной покров с помощью электробуров.