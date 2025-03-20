Спасатели пробурили более 2400 лунок на одной из рек Приморья

Спасатели Приморья пробурили свыше двух тысяч лунок на реке Арсеньевке, чтобы минимизировать риски подтоплений во время весеннего ледохода. Как сообщил Telegram-канал «Министерство ГОЧС Приморья», работы ведутся в районе села Яковлевка выше моста — там краевая поисково-спасательная служба ослабляет ледяной покров с помощью электробуров.
К среде, 19 марта, специалисты создали 2420 отверстий на площади в 1700 квадратных метров. Поясняется, что искусственное снижение прочности льда помогает предотвратить образование заторов при таянии. «Ледяные глыбы часто скапливаются у мостов и сужающих русло участков, вызывая подъём воды и затопления берегов», — отметили в ведомстве.
Такие профилактические меры применяются в регионе ежегодно. Количество лунок варьируется в зависимости от характеристик водоёма — особое внимание уделяют рекам с высоким риском паводков. В прошлые годы подобные операции позволили снизить ущерб от половодья в прибрежных населённых пунктах.