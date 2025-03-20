В Уфимском районе под колесами авто погибла 43-летняя женщина

В Уфимском районе Башкирии трагически скончалась 43-летняя женщина. Она умерла от тяжелых травм после наезда на нее авто.
Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 70-летний мужчина за рулем «Лады Нива» сбил переходившую в неположенном месте женщину на третьем километре подъезда к микрорайону Шакша. От полученных увечий пешеход умерла до приезда скорой помощи.
— По факту ДТП начато разбирательство. Подробности уточняются, — заключили в ГАИ.
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