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В Уфимском районе под колесами авто погибла 43-летняя женщина

Уфимка переходила дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии трагически скончалась 43-летняя женщина. Она умерла от тяжелых травм после наезда на нее авто.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 70-летний мужчина за рулем «Лады Нива» сбил переходившую в неположенном месте женщину на третьем километре подъезда к микрорайону Шакша. От полученных увечий пешеход умерла до приезда скорой помощи.

— По факту ДТП начато разбирательство. Подробности уточняются, — заключили в ГАИ.

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