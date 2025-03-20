В Самаре школу проверяют на массовую заболеваемость вирусным гепатитом А

Ее закрывали на три дня на полную дезинфекцию, в том числе от грызунов. А под пристальным наблюдением медиков были 72 школьника и все 102 учителя. Вспышка туберкулеза произошла и в ноябре 2024 года в самарской школе № 147. Заболевание выявили у двух учениц.