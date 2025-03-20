В Самаре школу проверяют на массовую заболеваемость вирусным гепатитом А

В Самаре одну из городских школ проверяют после публикации о массовой заболеваемости учеников вирусным гепатитом А. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
«В МБОУ СОШ № 156 по предварительному диагнозу зарегистрирован один случай гепатита А у учащегося. Проводится эпидемиологическое расследование», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас в школе проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле ведомства. Напомним, в феврале 2020 года в школе № 36 Самары четыре ученика заболели туберкулезом.
Ее закрывали на три дня на полную дезинфекцию, в том числе от грызунов. А под пристальным наблюдением медиков были 72 школьника и все 102 учителя. Вспышка туберкулеза произошла и в ноябре 2024 года в самарской школе № 147. Заболевание выявили у двух учениц.