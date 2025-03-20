На новый рабочий график перешла вся Восточно-Казахстанская область

Об этом, как пишет yk.kz, проинформировал заместитель акима ВКО Дархан Сапанов на заседании в городском акимате.
«С 20 марта в Усть-Каменогорске вступает в силу новый рабочий график для государственных учреждений и бюджетных организаций», — говорится в сообщении.
Как уточнил замакима, в соответствии с новыми правилами рабочий день начнется в 08:00 и завершится в 17:30, с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.
«Усть-Каменогорск стал последним городом в Восточно-Казахстанской области, который принял решение о введении нового рабочего графика. Власти уверены, что данная мера принесет положительные изменения, улучшив условия для работы и отдыха горожан, а также способствуя более эффективной организации трудового процесса в государственных учреждениях и организациях региона», — подчеркивается в материале местного СМИ.
Одной из ключевых особенностей нововведения власти называют гибкость графика. Этот подход был принят на основе положительного опыта других районов ВКО, где аналогичные изменения уже продемонстрировали свою эффективность.
Власти Усть-Каменогорска уверены, что внедрение более гибкого рабочего режима улучшит качество жизни и повысит организацию труда как для работников, так и для жителей города.
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16:09, 14 марта 2025.
Напомним, с 5 января 2025 года новый график работы ввели в Катон-Карагайском районе. С 24 февраля на «собственный часовой пояс» перешли еще два района ВКО: Маркаколь и Улкен Нарын. С марта рабочий график изменился в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар. Позднее к ним присоединились Уланский, Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай. Таким образом, на «свой» график перешли 11 районов Восточного Казахстана. А с 14 марта новый рабочий график перешли в Риддере.