На новый рабочий график перешла вся Восточно-Казахстанская область

Напомним, с 5 января 2025 года новый график работы ввели в Катон-Карагайском районе. С 24 февраля на «собственный часовой пояс» перешли еще два района ВКО: Маркаколь и Улкен Нарын. С марта рабочий график изменился в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар. Позднее к ним присоединились Уланский, Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай. Таким образом, на «свой» график перешли 11 районов Восточного Казахстана. А с 14 марта новый рабочий график перешли в Риддере.