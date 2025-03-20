В Красноярском крае введут штрафы за склонение к абортам

КРАСНОЯРСК, 20 мар — РИА Новости. Законопроект о введение штрафов за склонение к абортам принят в первом чтении в Красноярском крае на заседании сессии заксобрания, сообщает пресс-служба краевого парламента.
Ранее депутаты краевого заксобрания приняли законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде. По данным регионального парламента, в Красноярском крае на двух рожденных детей приходится одна прерванная беременность. Анализ данных консультирования женщин показал, что основными причинами для принятия решения о прерывании беременности являются давление со стороны близких и работодателей.
«Предлагается дополнить закон Красноярского края “Об административных правонарушениях” и установить меру ответственности. По мнению депутатов, ответственность по действующему законодательству станет сдерживающим фактором при совершении противоправных действий», — говорится в сообщении.
В новом законопроекте предлагается установить административный штраф за склонение к абортам для граждан — от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
Уточняется, что возбуждение административных дел будет проводиться только по заявлению потерпевшего и рассматриваться мировыми судьями. Законопроект принят в первом чтении.