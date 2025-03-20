В Красноярском крае введут штрафы за склонение к абортам

В новом законопроекте предлагается установить административный штраф за склонение к абортам для граждан — от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.