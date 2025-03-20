БЖД запустила поезд из Минска к морю с билетами от 355 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Говорится, что с 6 мая 2025 года БЖД вместе с РЖД организует курсирование нового поезда № 490/489 по маршруту Минск/Гомель — Анапа. В составе указанного поезда предусмотрены беспересадочные вагоны Минск — Минеральные Воды. В пресс-службе уточняют, что путешествие к морю займет примерно двое суток.
Уточняется, что первый поезд по указанному маршруту отправится из Минска 6 мая в 11.21, из Гомеля — в 16.17. В Анапе состав окажется 8 мая в 10.37. В обратном направлении поезд выедет 8 мая в 21.32. Так, в Гомеле он окажется 10 мая в 12.17, а в Минске — в 17.17.
«Далее поезд будет курсировать через день по нечетным числам месяца из Минска до 27 сентября 2025 года, из Анапы — до 29 сентября 2025 года», — заметили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Согласно данным, стоимость билетов в плацкарт составит от 355,56 до 394,48 рубля. Билеты в купе будут стоить 546,59 рубля.
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