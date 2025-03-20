БЖД запустила поезд из Минска к морю с билетами от 355 рублей

Уточняется, что первый поезд по указанному маршруту отправится из Минска 6 мая в 11.21, из Гомеля — в 16.17. В Анапе состав окажется 8 мая в 10.37. В обратном направлении поезд выедет 8 мая в 21.32. Так, в Гомеле он окажется 10 мая в 12.17, а в Минске — в 17.17.