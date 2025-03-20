Омск и районы Омской области получат еще 87 млн рублей на содержание дорог

Омск и районы Омской области получат дополнительные субсидии на содержание дорог в размере 87 миллионов рублей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Правительство Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко распределило около 1 миллиарда рублей на содержание дорог в этом году.
В общей сложности на эти цели в 2025 году уже распределено порядка 1 млрд рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Омск и районы Омской области получат 515 млн рублей на благоустройство скверов, парков, детских площадок и других общественных пространств.