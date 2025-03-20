В Севастополе создадут БПЛА, работающие в команде, по программе «Приоритет-2030»

«С начала реализации программы “Приоритет-2030” мы добились существенного продвижения по первому направлению. Так, СевГУ уже разработана и внедряется в мелкосерийное производство линейка различных надводных и подводных аппаратов, способных на очистку морских бухт от мусора, подводный мониторинг объектов, транспортировку полезной нагрузки по воде и так далее. На прошедшем в прошлом году на Сахалине проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг — 2024”, посвященном развитию беспилотных и безэкипажных технологий, свыше 40% представленных изделий в морской сфере деятельности были разработками СевГУ. Наши аппараты использовалась для изучения подводной обстановки в зоне разлива мазута в Керченском проливе», — отметил руководитель вуза.