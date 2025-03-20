В Севастополе создадут БПЛА, работающие в команде, по программе «Приоритет-2030»

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Разработка систем для управления группой беспилотников на море и в воздухе станет одной из задач Севастопольского государственного университета (СевГУ) по программе «Приоритет-2030», сообщил ТАСС ректор Владимир Нечаев.
В среду стало известно, что СевГУ вошел в основной трек программы «Приоритет-2030» и получит в 2025 году до 100 млн рублей на развитие образования и науки. Участие в программе поможет укрепить сотрудничество с индустриальными партнерами и привлечь в Севастополь до 600 млн рублей инвестиций в 2025—2027 годах.
«СевГУ заявил для реализации стратегический технологический проект “Разносредные морские роботехнические комплексы группового применения”, который наилучшим образом отражает научно-технологические амбиции и заделы нашего университета. Его суть — групповое взаимодействие роботизированных агентов (подводных, надводных, воздушных) для решения различных задач в морской сфере деятельности. Область применения таких комплексов обширна: аварийно-спасательные работы, морская и аэрологистика в сложных и даже экстремальных условиях, мониторинг и обслуживание критической инфраструктуры, морских экосистем и другое», — рассказал ректор.
Он пояснил, что для достижения поставленной цели необходимо разработать сами беспилотные и безэкипажные аппараты, усовершенствовать с использованием российской микроэлектроники бортовые компьютеры и системы связи, соединяющие устройства во всех трех средах. Также предстоит создать технологии искусственного интеллекта для группового управления этими разносредными беспилотниками.
«С начала реализации программы “Приоритет-2030” мы добились существенного продвижения по первому направлению. Так, СевГУ уже разработана и внедряется в мелкосерийное производство линейка различных надводных и подводных аппаратов, способных на очистку морских бухт от мусора, подводный мониторинг объектов, транспортировку полезной нагрузки по воде и так далее. На прошедшем в прошлом году на Сахалине проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг — 2024”, посвященном развитию беспилотных и безэкипажных технологий, свыше 40% представленных изделий в морской сфере деятельности были разработками СевГУ. Наши аппараты использовалась для изучения подводной обстановки в зоне разлива мазута в Керченском проливе», — отметил руководитель вуза.
Нечаев также добавил, что в ближайшие годы ученым СевГУ предстоит разработать прототипы новых мультимодальных устройств подводной связи и стек протоколов подводной связи — это позволит устройствам всех отечественных производителей напрямую взаимодействовать между собой под водой. Также со стратегическим партнером — группой компаний «ИТ-Глобал» — создается универсальный бортовой компьютер для всех типов беспилотных и безэкипажных аппаратов.
Программа «Приоритет-2030».
Обновленная программа «Приоритет-2030» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Важным результатом становится укрепление связи вузов с реальным сектором экономики. С момента старта программы в 2021 году объем средств, вложенных в программы развития университетов-участников технологическими партнерами, удвоился — до 61 миллиарда рублей в прошлом году. При этом количество технологических партнеров тоже возросло — их уже почти 12,5 тыс.
По данным Минобрнауки, общий объем средств, который будет распределен между 100 университетами, составит 27,8 млрд рублей. Около 70 процентов получателей субсидий в рамках «Приоритета» — региональные вузы. По итогам отбора в состав первой группы вошли 11 университетов, каждый из которых получит порядка 1 млрд рублей. Во второй группе — 21 вуз, до каждого из которых будет доведено 460 млн рублей. В третью группу вошли 68 университетов — каждый из них получит до 100 млн рублей.
Средства могут быть направлены на выстраивание системы стимулирующих выплат для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в университеты исследователей мирового уровня, организацию научных мероприятий.