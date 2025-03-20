Жилой комплекс с моллированным остеклением ввели в эксплуатацию в районе Якиманка

Как уточняется, в трех корпусах, объединенных стилобатом, расположено 165 квартир различных планировок площадью 24,3 тыс. кв. м. В большинстве из них предусмотрены каплевидные балконы с ограждением из моллированного многослойного стекла российского производства и металлическими поручнями — они вынесены за общую плоскость фасадов. Более 130 квартир имеют моллированные окна с панорамным обзором за счет отсутствия лишних деталей рам.