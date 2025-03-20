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Жилой комплекс с моллированным остеклением ввели в эксплуатацию в районе Якиманка

Три корпуса, объединенные подземным паркингом и стилобатом, три отдельно стоящих малоэтажных объекта и строение под торговлю сданы в эксплуатацию в районе Якиманка. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.

Источник: РИА "Новости"

«Застройщик получил разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов переменной высотности от 2 до 14 этажей. Общая площадь составила почти 48 тыс. кв. м. Для будущих жителей организован двухуровневый подземный паркинг на 279 машиномест», — приводятся в сообщении слова Слободчикова.

Зданиям присвоен почтовый адрес: Большой Толмачевский пер., д. 5, корп. 1, 2, 3, 5; стр. 4 (ЦАО).

Как уточняется, в трех корпусах, объединенных стилобатом, расположено 165 квартир различных планировок площадью 24,3 тыс. кв. м. В большинстве из них предусмотрены каплевидные балконы с ограждением из моллированного многослойного стекла российского производства и металлическими поручнями — они вынесены за общую плоскость фасадов. Более 130 квартир имеют моллированные окна с панорамным обзором за счет отсутствия лишних деталей рам.

Малоэтажные отдельно стоящие корпуса рассчитаны на шесть квартир, а в четвертом — нежилом корпусе — предусмотрены коммерческие помещения.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, в архитектуре комплекса сочетаются классика и современность.

«Волнообразные фасады оформили натуральным известняком светлого оттенка и гранитом черного цвета с белыми прожилками. Из особенностей проекта также можно отметить закругленные окна, резные элементы из камня, эркеры», — пояснил Кузнецов.

В рамках государственного строительного надзора за время строительства суммарно состоялось 19 выездных проверок, инспекторы комитета контролировали качество строительства на всех этапах производства работ. Специалисты подведомственного Центра экспертиз провели комплекс исследований и испытаний для оценки примененных материалов и возведенных конструкций. По результатам итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации, заключили в пресс-службе.