Главные новости 20 марта 2025 года

Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил журналистам, что у него есть уверенность в урегулировании украинского кризиса. Политик считает, что вскоре удастся заключить договоренности о «прекращении кровопролития» на Украине.