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Главные новости 20 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 20 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 марта 2025 года.

Трамп уверен в достижении соглашения между Украиной и Россией

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил журналистам, что у него есть уверенность в урегулировании украинского кризиса. Политик считает, что вскоре удастся заключить договоренности о «прекращении кровопролития» на Украине.

Канада будет снижать зависимость от США в сфере безопасности вместе с ЕС

Источник: Reuters

Правительство Канады инициировало переговоры с Евросоюзом о совместном устранении зависимости от США в сфере безопасности. Власти страны намерены закупать вооружение не в Штатах, а в европейских странах. В Канаде выразили готовность отказаться от заказа американских истребителей F-35.

Лондон не остановит военную помощь Киеву на время перемирия

Источник: AP 2024

Великобритания отказывается ставить на паузу военную помощь Украине на период прекращения огня. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Дэйв Парес. Таким образом, Лондон намерен игнорировать ключевое требование Кремля — прекратить поставки оружия Киеву.

В США растет риск рецессии

Источник: AP 2024

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Джером Пауэлл предупредил об увеличивающемся риске рецессии. Он заявил, что в Штатах предварительно не планируется повышение процентной ставки в мае, но обратил внимание на «необычайно высокую неопределенность» в экономике.

Орбан заявил о необходимости заменить власть в Евросоюзе

Источник: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что либералов, состоящих в управлении ЕС, необходимо заменить на представителей патриотических правительств, иначе Европу ждет крах. По его мнению, в Брюсселе следует провести «чистки», как в США, чтобы избавиться от «прогрессивных» политиков.