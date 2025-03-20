Главные новости 20 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 марта 2025 года.
Трамп уверен в достижении соглашения между Украиной и Россией
Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил журналистам, что у него есть уверенность в урегулировании украинского кризиса. Политик считает, что вскоре удастся заключить договоренности о «прекращении кровопролития» на Украине.
Канада будет снижать зависимость от США в сфере безопасности вместе с ЕС
Правительство Канады инициировало переговоры с Евросоюзом о совместном устранении зависимости от США в сфере безопасности. Власти страны намерены закупать вооружение не в Штатах, а в европейских странах. В Канаде выразили готовность отказаться от заказа американских истребителей F-35.
Лондон не остановит военную помощь Киеву на время перемирия
Великобритания отказывается ставить на паузу военную помощь Украине на период прекращения огня. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Дэйв Парес. Таким образом, Лондон намерен игнорировать ключевое требование Кремля — прекратить поставки оружия Киеву.
В США растет риск рецессии
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Джером Пауэлл предупредил об увеличивающемся риске рецессии. Он заявил, что в Штатах предварительно не планируется повышение процентной ставки в мае, но обратил внимание на «необычайно высокую неопределенность» в экономике.