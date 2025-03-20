В Москве стартовали работы по капремонту фасадов жилых домов

— Обновление фасада — один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура, — отметил Петр Бирюков. — В этом году запланирован ремонт более 800 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах.