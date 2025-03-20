В Москве стартовали работы по капремонту фасадов жилых домов

— Обновление фасада — один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура, — отметил Петр Бирюков. — В этом году запланирован ремонт более 800 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах.
Заместитель Мэра пояснил, что для каждого типа фасада будет использоваться специальная технология, которая позволит в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.
— Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это — современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью, — рассказал Петр Бирюков. — При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.
Все применяемые краски для работы по фасадам обладают высокими паропроницаемыми свойствами, которые обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета.
Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.