На реабилитацию детей с инвалидностью в Башкирии выделят 48 тысяч рублей

Министерство труда и социальной защиты населения Башкирии утвердило размер сертификата на реабилитацию детей-инвалидов на 2025 год. Сумма осталась неизменной по сравнению с 2024 годом и составляет 48 021 рубль.
В период с 2019 по 2023 год размер сертификата был установлен на уровне 41 722 рубля.
Финансирование реабилитации детей с инвалидностью из регионального бюджета началось в 2019 году по инициативе Главы Башкирии. Сертификат выдается ежегодно и может быть использован для оплаты услуг негосударственных организаций.
Подать заявление на получение сертификата можно в отделениях Многофункциональных центров или в республиканском центре социального обслуживания населения по адресу: Уфа, улица Менделеева, 136/2.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.