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На реабилитацию детей с инвалидностью в Башкирии выделят 48 тысяч рублей

В Башкирии утвердили размер сертификата на реабилитацию ребёнка-инвалида.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты населения Башкирии утвердило размер сертификата на реабилитацию детей-инвалидов на 2025 год. Сумма осталась неизменной по сравнению с 2024 годом и составляет 48 021 рубль.

В период с 2019 по 2023 год размер сертификата был установлен на уровне 41 722 рубля.

Финансирование реабилитации детей с инвалидностью из регионального бюджета началось в 2019 году по инициативе Главы Башкирии. Сертификат выдается ежегодно и может быть использован для оплаты услуг негосударственных организаций.

Подать заявление на получение сертификата можно в отделениях Многофункциональных центров или в республиканском центре социального обслуживания населения по адресу: Уфа, улица Менделеева, 136/2.

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