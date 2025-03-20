День света не видать: Где в Кишиневе запланированы отключения электричества — публикуем адреса

Поставщик сообщает, где 20 марта 2025 года пройдут плановые отключения электроэнергии.
Кишинёв, сектор Буюканы.
- ул. Еужен Кока 24, 26A, 26B, 26D, 26G, 26V, 28, 30A, 30B, 45−57, Ион Крянгэ 10/1, 12/1, 16/1, 20, 20/2, 20/4, 22, 999, Лисбона 2/2, ⅔ с 09:40 до 17:00.
- ул. Прункул 26, 26А с 09:40 до 17:00.
Кишинёв, сектор Буюканы, Ватра.
- ул. Григоре Виеру, Ион Ватаману, Лакулуй, Лидия Истрати, Николае Сулак, Плопилор, Ренаштерий, Штефан Водэ, Унирий, Ватра частично, в интервале времени между
09:20—17:00.
Кишинёв, сектор Центр.
- Хынчештское шоссе. 9999, с 09:00 до 17:00.
- ул. Александра Пушкина 30, 44, 44/1, 52А, Александру чел Бун 47, 51, 62, 62А, 98, 9999, Бэлц 2/1, Колумна 113, Октавиан Гога 25, 26, Штефан чел Маре ши Сфынт 136 с 08:50 до 17:00.
- Бульвар Штефан чел Маре и Сфынт 167/1, 169, 169/2, 171/1 с 10:00 до 17:00.
- ул. Георге Асаки 19А, 19Б с 09:30 до 17:00.
Кишинёв, сектор Центр, Кодру.
- ул. Кобзарилор, ул. Кобзарилор 2-я, ул. Кобзарилор 3-я, Извоарелор, Ливадарилор частично, с 08:50 до 18:00.