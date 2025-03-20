В СКФУ запатентовали устройство, оптимизирующее работу датчиков в системах управления

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) запатентовали техническое решение, которое оптимизирует работу датчиков в системах управления. Новое устройство позволит существенно снизить энергопотребление и будет применяться в промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В Ставрополе получен патент на новое техническое решение в области автоматики и вычислительной техники. Устройство, изобретенное учеными Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), предназначено для эффективной работы с датчиками в микропроцессорных системах управления, что особенно актуально для современного промышленного оборудования. Ожидается, что инновационное решение найдет применение в различных отраслях промышленности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что разработка позволяет существенно оптимизировать работу с датчиками. "Главное преимущество нашего устройства — минимальное энергопотребление и возможность работы с несколькими датчиками по всего двум информационным линиям. Это настоящий прорыв в области энергоэффективности, — цитирует пресс-служба руководителя проектно-конструкторского бюро СКФУ Игоря Гордиевича.
Отмечается, что принцип работы устройства основан на умном управлении энергопотреблением. «Микроконтроллер “спит” до момента получения сигнала о событии, что позволяет значительно экономить ресурс батареи. При этом система сохраняет высокую функциональность и способность точно определять приоритеты датчиков», — добавили в пресс-службе.
По словам автора устройства, в процессе разработки ученые стремились сохранить все функциональные возможности при минимальном использовании микроконтроллера и снижении норм энергопотребления. «Нам удалось создать эффективную систему, где по одной линии передается информация о прерывании, а по другой определяются параметры резистивного делителя», — цитирует пресс-служба автора разработки.
Патентованное устройство уже готово к внедрению в производственный процесс по запросам предприятий-заказчиков. Работы выполнялись при участии центра инженерных разработок «Центр новых решений», созданного при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.