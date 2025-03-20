В СКФУ запатентовали устройство, оптимизирующее работу датчиков в системах управления

«В Ставрополе получен патент на новое техническое решение в области автоматики и вычислительной техники. Устройство, изобретенное учеными Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), предназначено для эффективной работы с датчиками в микропроцессорных системах управления, что особенно актуально для современного промышленного оборудования. Ожидается, что инновационное решение найдет применение в различных отраслях промышленности», — говорится в сообщении.