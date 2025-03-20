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Похолодание до +5 и туманы прогнозируют в Омской области 21 марта

Ночью столбик термометра покажет до −5 градусов.

Завтра в Омской области синоптики прогнозируют похолодание. Максимальная температура воздуха днем не превысит +5 градусов. О том, какая будет погода в Омске 21 марта 2025, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышского УГМС.

Температура воздуха ночью составит от 0 до −5 градусов, возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный со скоростью 5−10 м/с.

Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются местами. Ветер северо-западный со скоростью 8−13 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, в утренние и ночные часы ожидаются туманы, на дорогах сохранится гололедица.