В Татарстане вводятся сезонные ограничения для грузового транспорта

Весенние ограничения (с 1 по 30 апреля) вводятся для предотвращения разрушения дорожного покрытия в период таяния грунта и будут действовать на 377 участках дорог. Они распространяются на все грузовики с нагрузкой на ось свыше 6 тонн (включая порожние).
На участках поставят дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». В весенний период движение по региональным трассам разрешено, но с учетом допустимых нагрузок.
Кроме того, с 20 мая по 31 августа на региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием движение тяжеловесного транспорта при температуре выше +32 градусов будет ограничено. Ограничение действует с 10:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за тяжеловесного транспорта разрушено 800 км автодорог.