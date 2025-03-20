В Татарстане вводятся сезонные ограничения для грузового транспорта

Весенние ограничения (с 1 по 30 апреля) вводятся для предотвращения разрушения дорожного покрытия в период таяния грунта и будут действовать на 377 участках дорог. Они распространяются на все грузовики с нагрузкой на ось свыше 6 тонн (включая порожние).