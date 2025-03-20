Беларусь ввела электронные визы до 30 суток для граждан 67 стран с 20 марта 2025 года. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В ведомстве уточнили, что электронные визы являются однократными и индивидуальными. Они выдаются на срок не более 30 суток. В зависимости от цели поездки предусматриваются следующие категории электронных виз: деловая поездка; туризм; частные дела; участие в спортивных, культурных, научных образовательных мероприятиях и стажировках.
В МИД добавили, что электронные визы выдаются в автоматическом режиме без необходимости посещения белорусских загранучреждений и предоставления документов визовой поддержки. Сказано, что консульский сбор на указанную визу не отличается от сбора на визу, которая вклеивается в паспорт (то есть 35 евро). Однако кроме консульского сбора нужно будет оплатить сервисный сбор в размере 6 евро.
Для того, чтобы получить электронную визу иностранному гражданину нужно будет создать личный кабинет на сайте «E-Паслуга», подать визовую заявку, выбрав соответствующую услугу. Уточняется, что код услуги 3.04.01, название услуги «Выдача электронных виз». Сказано, что визовая заявка рассматривается в течение семи календарных дней.
Отмечается, что в момент въезда в Беларусь и при пребывания в стране иностранец по требованию компетентных органов обязан предъявлять экземпляр электронной визы в электронном или же в бумажном виде. Въезд по указанной виде возможен через все международные пункты пропуска.
Среди стран, граждане которых могут получить электронную визу, названы следующие: Великобритания, Бельгия, Болгария, Австралия, Австрия, Бахрейн, Германия, Ирландия, Испания, Канада, Италия, Франция, Чехия, Польша, Люксембург, Мексика, Саудовская Аравия, Северная Македония и ряд других государств.
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