Беларусь ввела электронные визы до 30 суток для граждан 67 стран с 20 марта 2025

В МИД добавили, что электронные визы выдаются в автоматическом режиме без необходимости посещения белорусских загранучреждений и предоставления документов визовой поддержки. Сказано, что консульский сбор на указанную визу не отличается от сбора на визу, которая вклеивается в паспорт (то есть 35 евро). Однако кроме консульского сбора нужно будет оплатить сервисный сбор в размере 6 евро.