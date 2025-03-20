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Жара и небольшие дожди: прогноз погоды на выходные в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 20 марта). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные, и, похоже, нас ждут тёплые дни с небольшими осадками в отдельных регионах.

Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 46% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: Vaib.Uz

Жаркий старт уикенда

Сегодня, 20 марта, по всей территории Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая погода. В дневные часы температура воздуха поднимется до 25−27°C, а в некоторых регионах и до 30.

Навруз без сюрпризов

21 марта, во время празднования Навруза, погода будет благоприятной практически по всей республике. Исключение — северные регионы, где местами возможны дожди. Днём ожидается 27−30°C, что создаст комфортные условия для праздничных мероприятий.

Дожди в западных регионах

22—23 марта в Узбекистан начнёт поступать влажная и относительно прохладная воздушная масса. Дожди ожидаются в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. В горных районах местами пройдут дожди, а в высокогорье возможен снег.

На остальной территории республики погода останется сухой, однако температура воздуха начнёт постепенно снижаться — днём будет 22−27°C.

Погода в Ташкенте

В столице с 20 по 23 марта осадков не ожидается. Температура воздуха ночью: 12−14°C, днём: 26−28°C.