Жара и небольшие дожди: прогноз погоды на выходные в Узбекистане

Жаркий старт уикенда
Сегодня, 20 марта, по всей территории Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая погода. В дневные часы температура воздуха поднимется до 25−27°C, а в некоторых регионах и до 30.
Навруз без сюрпризов
21 марта, во время празднования Навруза, погода будет благоприятной практически по всей республике. Исключение — северные регионы, где местами возможны дожди. Днём ожидается 27−30°C, что создаст комфортные условия для праздничных мероприятий.
Дожди в западных регионах
На остальной территории республики погода останется сухой, однако температура воздуха начнёт постепенно снижаться — днём будет 22−27°C.
Погода в Ташкенте
В столице с 20 по 23 марта осадков не ожидается. Температура воздуха ночью: 12−14°C, днём: 26−28°C.