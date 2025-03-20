Более 30 новых составов «Иволга 4.0» планируют закупить в Москве до конца года

«В этом году совместно с перевозчиком — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) — мы полностью завершим обновление подвижного состава на МЦД, а еще начнем обновлять поезда на самом загруженном ж/д направлении — Ярославском. Мы знаем, как вы любите наши поезда, поэтому до конца года планируем закупить еще более 30 составов “Иволга 4.0” от производителя АО “ТМХ”, — говорится в сообщении.
Как подчеркивается, современный подвижной состав — одно из важных преимуществ, которое получили пассажиры Москвы и Подмосковья с запуском Московских центральных диаметров. На МЦД один из самых высоких темпов обновления подвижного состава в Европе: в 2024 году было закуплено более 440 новых вагонов.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять поезда на МЦД — завершим работы уже в этом году. Также готовимся к замене устаревших составов на Ярославском направлении ж/д. Сейчас с коллегами из ЦППК и РЖД проводим технические обкатки на этих направлениях: проверяем, насколько готова инфраструктура к более современным поездам. В этом году планируем получить еще более 30 составов “Иволга 4.0”, которые начнут перевозить пассажиров на МЦД-4 и Ярославском направлении ж/д», — приводятся в материале слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.