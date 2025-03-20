Более 30 новых составов «Иволга 4.0» планируют закупить в Москве до конца года

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять поезда на МЦД — завершим работы уже в этом году. Также готовимся к замене устаревших составов на Ярославском направлении ж/д. Сейчас с коллегами из ЦППК и РЖД проводим технические обкатки на этих направлениях: проверяем, насколько готова инфраструктура к более современным поездам. В этом году планируем получить еще более 30 составов “Иволга 4.0”, которые начнут перевозить пассажиров на МЦД-4 и Ярославском направлении ж/д», — приводятся в материале слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.