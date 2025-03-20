Одна из старейших аптек Нижнего Новгорода открылась после реконструкции

Демонстрируя министру возможности аптеки, руководитель Нижегородской областной фармации подчеркнул, что в этом здании государственная аптека существует уже почти 100 лет и все это время служит поставщиком лекарственных средств и медицинских изделий населению, осуществляя весь спектр фармацевтических услуг от коммерческой продажи до обслуживания всех категорий льготников и оборота наркотических средств и психотропных веществ.
«Самый главный стандарт, который мы внедряем в аптеках нашей сети — это любовь и человеческое отношение к нашим клиентам. Как госпредприятие, мы не стремимся увеличивать продажи любой ценой, мы стоим на страже лекарственной безопасности жителей региона и хотим обеспечить нашим клиентам высокое качество и максимальный комфорт», — рассказал Павел Ястребов.
В целом, в процессе реконструкции было капитально отремонтировано помещение аптеки площадью более 250 кв.м. Входная группа оборудована пандусом и подъёмником для маломобильных граждан; существенно расширена зона обслуживания посетителей и разделены потоки покупателей льготного и коммерческого сегментов. В каждом зале установлены современные боксы для хранения лекарственных препаратов глубиной 1,2 м, в которых может единовременно храниться 2 500 SKU (единица учёта складских запасов). Аптека оборудована системой электронной очереди, а для удобства покупателей в одном из залов организована комфортная зона ожидания. Аптека также имеет статус экспертной, что означает, что здесь единовременно присутствуют в наличии или могут быть доставлены в течение часа более 20 000 SKU, включая редкие или дефицитные лекарственные препараты.
До реконструкции средняя проходимость данной аптеки составляла около 3 500 человек в месяц. Ежемесячно аптека обеспечивала более 11 500 льготных рецептов как по федеральным, так и по региональным программам. Планируется, что после реконструкции средняя проходимость аптеки вырастет на 20%.
После осмотра обновленной аптеки министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что здесь внедрены все принципы бережливого производства и бережного отношения к пациентам.
«Продуманные маршруты поступления и выдачи лекарственных препаратов, удобные стеллажи и шкафы для хранения, приветливый и квалифицированный персонал — созданы все условия, чтобы посетителям было удобно!» — подвела итог руководитель минздрава региона.
Справка.
Согласно приказу Аптечного управления, 12 декабря 1929 года Горьковский Центральный аптечный склад был передислоцирован в Нижегородский Острог (пл. Свободы, д.2). Здесь же расположилась галеновая лаборатория и Аптекоуправление. В годы войны Центральный аптечный склад снабжал всем необходимым развернутые в городе Горьком госпитали, где располагались раненые, а также 25 городских аптек, магазин, аптечные пункты и киоски. Склад располагался на пл. Свободы более 50 лет, пока в декабре 1980 года не переехал в новое помещение на улице Геологов.