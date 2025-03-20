Одна из старейших аптек Нижнего Новгорода открылась после реконструкции

В целом, в процессе реконструкции было капитально отремонтировано помещение аптеки площадью более 250 кв.м. Входная группа оборудована пандусом и подъёмником для маломобильных граждан; существенно расширена зона обслуживания посетителей и разделены потоки покупателей льготного и коммерческого сегментов. В каждом зале установлены современные боксы для хранения лекарственных препаратов глубиной 1,2 м, в которых может единовременно храниться 2 500 SKU (единица учёта складских запасов). Аптека оборудована системой электронной очереди, а для удобства покупателей в одном из залов организована комфортная зона ожидания. Аптека также имеет статус экспертной, что означает, что здесь единовременно присутствуют в наличии или могут быть доставлены в течение часа более 20 000 SKU, включая редкие или дефицитные лекарственные препараты.