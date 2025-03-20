Губернатор Кубани поздравил ветерана из Каневского района со 101-летием

«5 мая 1945 года наша дивизия вошла в Берлин. Когда добрались до Рейхстага, все стали писать на его стенах свои фамилии. Я тоже написала. Помню, как мы хлопали в ладошки и прыгали от счастья, когда узнали о нашей победе», — рассказала Людмила Рябыш.