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Губернатор Кубани поздравил ветерана из Каневского района со 101-летием

Ветеран из Каневского района Людмила Рябыш празднует 101-летие.

Источник: соцсети

Участницу Великой Отечественной войны поздравил глава региона Вениамин Кондратьев.

Людмила Рябыш в 1942 году окончила медицинские курсы и ушла на фронт добровольцем, где выносила раненых и лечила их. Ветеран помнит форсирование Днепра в районе города Канева в 1943 году, освобождение Беларуси и Польши.

«5 мая 1945 года наша дивизия вошла в Берлин. Когда добрались до Рейхстага, все стали писать на его стенах свои фамилии. Я тоже написала. Помню, как мы хлопали в ладошки и прыгали от счастья, когда узнали о нашей победе», — рассказала Людмила Рябыш.

В 1957 году Людмила Рябыш вместе с мужем переехала на Кубань. В регионе она трудилась закройщицей в сельпо и состояла в совете ветеранов Каневского района.

Людмила Рябыш награждена орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».