В Ростове-на-Дону чиновника оштрафовали за игнорирование обращений граждан

В Ростове-на-Дону прокуратура Кировского района проверила, как местные чиновники работают с обращениями граждан. Оказалось, что четыре человека, которые направили свои заявления в администрацию, так и не получили ответов в положенный срок. Об этом сообщили в региональной пресс-службе надзорного ведомства.
После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения. Чиновники исправились и все-таки ответили людям. Но на этом дело не закончилось.
Замглавы администрации района был привлечен к ответственности за то, что проигнорировал обращения. Суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей по статье о нарушении порядка работы с запросами граждан.