В Ростове-на-Дону чиновника оштрафовали за игнорирование обращений граждан

В Ростове-на-Дону прокуратура Кировского района проверила, как местные чиновники работают с обращениями граждан. Оказалось, что четыре человека, которые направили свои заявления в администрацию, так и не получили ответов в положенный срок. Об этом сообщили в региональной пресс-службе надзорного ведомства.